Speyer – Diebstahl/versuchter Diebstahl aus PKW

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine bislang unbekannte Person warf im Zeitraum von 21.01.2022, 17:00 Uhr bis 24.01.2022, 18:30 Uhr die Scheibe eines Fiat ein, der in der Otto-Mayer-Straße geparkt war und entwendete Gegenstände im Wert von 30 Euro. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 300 Euro. Ebenfalls auf der Suche nach Beute war eine unbekannte Person am 25.01.2022 in der Eichendorffstraße. Hier wurde ein eventuell unverschlossener Audi offensichtlich nach Wertgegenständen durchsucht. Glücklicherweise blieb die Suche erfolglos. Ein Schaden entstand nicht. Zeugen, die in den genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Otto-Mayer-Straße sowie der Eichendorffstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der. Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizei Speyer zu wenden.



Die Polizei rät:

– Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen.

– Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.

– Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Bewahren

Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf.

– Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreise sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

– Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor und melden den Vorfall der Polizei