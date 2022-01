Rhein-Pfalz-Kreis – Mittleren Schulabschluss für bessere Berufschancen nachholen

Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Jugendliche und Erwachsene können bei der Volkshochschule des Rhein-Pfalz-Kreises in Schifferstadt den qualifizierten Sekundarabschluss I (ehem. Realschulabschluss) nachholen, sofern sie mindestens 16 Jahre alt sind, die Schulpflicht erfüllt und den entsprechenden Abschluss noch nicht erreicht haben. Eine erfolgreich abgeschlossene Schulbildung ist heute die wichtigste Voraussetzung, um in der Berufswelt Anschluss zu finden. Für viele Ausbildungen reicht die Berufsreife (Hauptschulabschluss) nicht aus. Wer nach Erfüllen der Schulpflicht keinen mittleren Abschluss erreicht hat, kann diesen innerhalb von ca. 16 Monaten im Bildungszentrum Schifferstadt erwerben. Beginn des Lehrgangs ist am 07. März 2022. Der Unterricht findet täglich (Mo. bis Fr.) von 8.30 bis 13.30 Uhr im Bildungszentrum Schifferstadt statt. Die Gebühr beträgt 1800 Euro (zahlbar in zehn monatlichen Raten zu je 180 Euro). Die Schulferien sind unterrichtsfrei. Voraussetzung ist, dass die Schulpflicht (auch Berufsschulpflicht!) bereits erfüllt wurde. Außerdem werden Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (vergleichbar Niveau B2 nach GER) vorausgesetzt. Der Kurs endet mit einer schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfung, das Zeugnis wird von der zuständigen Schulbehörde nach bestandener Prüfung ausgestellt. Wird die Mindestteilnahmezahl nicht erreicht, kann sich der Kursbeginn verschieben.



VIDEOINSERAT

Heddesheim VR Bank Rhein-Neckar Nachhaltigkeit mit Streuobstwiese

Interessierte senden bitte die für die Teilnahme benötigten Unterlagen (Abschluss- bzw. Abgangszeugnis der zuletzt besuchten Schule in beglaubigter Kopie, Berufsreife- bzw. Hauptschulabschlusszeugnis in Kopie und vollständiger, aktueller Lebenslauf) an: vhs-Bildungszentrum, Tina Müller, Neustückweg 2, 67105 Schifferstadt. Sie werden zu einem persönlichen Gespräch inkl. Eingangstest eingeladen. Der Test ist Teil des Gesprächs und dient den Bewerber*innen und der vhs zur Orientierung zu den bereits vorhandenen Kenntnissen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Beim Vorgespräch werden die Anmeldeunterlagen ausgehändigt. Weitere Informationen und Beratung: Tina Müller, Tel. 06235 6022, E-Mail tina.mueller@kvhs-rpk.de.