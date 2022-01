Rhein-Pfalz-Kreis – Der Rhein-Pfalz-Kreis wird klimafit – Kursanmeldung zum klima.fit-Kurs 2022 ab sofort möglich

Rhein-Pfalz.Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.



VIDEOINSERAT

Heddesheim VR Bank Rhein-Neckar Nachhaltigkeit mit Streuobstwiese

Klimawandel vor der Haustür!

Rund um den Globus fordern Menschen, unter anderem im Rahmen von „Fridays for Future“, ein entschlossenes Handeln für mehr Klimaschutz von der Politik. Auch die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, wie anfällig unser Leben gegenüber äußeren Einwirkungen ist und was das für unseren Alltag bedeuten kann. Dass die Auswirkungen des Klimawandels auch Deutschland und unsere unmittelbare Region betreffen, merken wir immer deutlicher, beispielsweise: vermehrte Hitzetage über 30°C, Dürren, Starkniederschlagsereignisse.

Klimaschutz und Klimaanpassung sind eine zentrale Aufgabe der Kommunen. Um diese Aufgaben wahrnehmen zu können, braucht die Kommune Bürgerinnen und Bürger, die sich gemeinschaftlich engagieren, mit den Hintergründen vertraut machen und wissen, wie sie sich in ihrem persönlichen Umfeld schützen und anpassen können.

Was kann ich tun?

Der innovative Kurs „klima.fit“ vermittelt grundlegende Informationen und setzt entsprechende Impulse. An sechs Kursabenden werden Interessierte mit den wissenschaftlichen Grundlagen zum Thema Klima und Klimawandel vertraut gemacht. Der Fokus liegt auf Veränderungen, die der Klimawandel in Deutschland und in der Region herbeiführt. Darüber hinaus will der Kurs Anregungen zum gemeinsamen Handeln und effektiven Klimaschutz geben. An zwei Terminen wird nicht nur die überregionale, sondern auch die regionale und lokale Klimaschutz-Praxis im Rhein-Pfalz-Kreis vermittelt. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung sind unter https://t1p.de/Klimafit-rpk zu finden.

Die erfolgreiche Teilnahme wird am Ende des Kurses mit einem Zertifikat ausgezeichnet, welches den Teilnehmenden von Landrat Clemens Körner oder einem seiner Stellvertreter/innen überreicht werden soll. Daher heißt es: Anmelden und loslegen.

Ich komme nicht aus dem Rhein-Pfalz-Kreis und möchte trotzdem teilnehmen

– geht das?

Ja! Sie können auch als interessierte Bürgerin oder Bürger an unserm oder einem anderen Kurs aus der Umgebung teilnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.wwf.de/aktiv-werden/bildungsarbeit-lehrerservice/klima/vhs-kurs-klimafit/

Kurstermine:

Die Kursabende in Präsenz finden jeweils donnerstags in der Realschule plus in Limburgerhof statt (Rudolf-Wihr-Realschule plus, Neuhofener Straße 81d, 67117 Limburgerhof).

An den beiden online-Terminen können Sie von Zuhause aus teilnehmen. Zur Teilnahme benötigen Sie ein eigenes, internetfähiges Endgerät wie Smartphone, Tablet, PC oder Notebook. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro pro Person und die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.

Datum

Inhalt

31.03.2022

Grundlagen des Klimawandels und Einführung in die kommunale Herausforderung

07.04.2022

Ursachen des Klimawandels und Klimaschutz auf kommunaler Ebene

28.04.2022

Expertendialog mit führenden Klimaforscherinnen- und Forschern (online)

12.05.2022

Regionale Folgen des Klimawandels und was kann ich selbst tun?

19.05.2022

Expertentipps zu Energie, Mobilität und Ernährung (online)

09.06.2022

Klimaanpassung – wie geht das? Zertifikatsverleihung

Alle Kurse finden jeweils in der Zeit von 18 bis 21 Uhr statt.

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis