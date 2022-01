Limburgerhof – Einbrüche in Wohnungen

Limburgerhof/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Abend, zwischen 18:00 Uhr und 18:15 Uhr, bemerkte eine Bewohnerin in der Straße „Untere Hart“ ein Geräusch seitens des Balkons. Bei der Nachschau sah die Frau zwei unbekannte Täter auf dem Balkon, welche beim Erblicken unverzüglich fußläufig flüchteten. Die Täter sollen helle Hosen getragen haben. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Ebenfalls am 25.01.2022 haben sich in der Zeit von 13:30 Uhr bis 22:30 Uhr Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einer Wohnung in der Von-Denis-Straße verschafft. Aus der Wohnung wurden Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe entwendet. Im Zeitraum von 13:50 Uhr – 20:20 Uhr, gelangten unbekannte Täter gewaltsam über die Balkontür in eine Wohnung ebenfalls in der Von-Denis-Straße. Es wurden Bargeld und Wertgegenstände in unbekannter Höhe entwendet. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



