Hockenheim – Start ins neue Jahr mit Lastenrad

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine leicht verletzte Person und beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen im Ortsteil Edingen. Eine 37-jährige Frau war gegen 9.15 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Grenzhöfer Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Unmittelbar nach dem Bahnübergang wollte sie nach links in die Goethestraße abbiegen. An der dortigen Kreuzung nahm ihr ... Mehr lesen »