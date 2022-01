Hockenheim – Längere Servicezeiten

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Damit zu den Jahresrechnungen der Stadtwerke Hockenheim keine Fragen offen bleiben, werden in der Servicewoche die Öffnungszeiten des Energieversorgers ausgeweitet. Ab Montag, 31. Januar, bis einschließlich Frei-tag, 4 Februar, ist der Kundenservice für Fragen, Wünsche und Auskünfte montags bis donnerstags von 8 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr, geöffnet. Die Rechnungen der Stadtwerke Hockenheim werden am letzten Wochen-ende an die Kunden verteilt. In der Servicewoche stehen Fragen zu Themen rund um die Rechnung, zur Änderung der Abschläge, zum Energie-verbrauch, zu Möglichkeiten der Energieeinsparung, zum Abschluss eines günstigen Tarifes und anderen Dingen im Mittelpunkt des Interesses. Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Lage sind persönliche Gespräche vor Ort nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. In den Räumen der Stadtwerke Hockenheim gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes und die „3 G“-Regel



VIDEOINSERAT

Heddesheim VR Bank Rhein-Neckar Nachhaltigkeit mit Streuobstwiese