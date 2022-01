Frankenthal – VILLA MUSICA – „FREITAGS UM 6“ – Kammerkonzert „Mozarts Freunde“ am 04.Februar im Congressforum Frankenthal

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

VILLA MUSICA – freitags um 6

Kammerkonzert „Mozarts Freunde“

mit Elisaveta Blumina, Klavier

am FR, 04. Februar 2022, 18:00 Uhr

Veranstalter: Congressforum Frankenthal



Elisaveta Blumina, Klavier

Stipendiatinnen und Stipendiaten der Villa Musica

Was Mozart für seine Freunde in Mannheim, München und Wien komponiert hat, gehört zum Schönsten in der Kammermusik. Sein Quintett für Klavier und Bläser hielt er selbst „für das Beste, was ich noch in meinem Leben gemacht habe“. Auch das „Kegelstatt-Trio“ und das Oboenquartett zeigen ihn von seiner heitersten und klangschönsten Seite. Die deutsch-russische Pianistin Elisaveta Blumina tanzt über die Tasten und lädt junge Meisterbläser und Streicher der Villa Musica zu Mozartschen Dialogen ein.

Programm

Wolfgang Amadeus Mozart:

„Kegelstatt-Trio“ Es-Dur, KV 498

Violinsonate G-Dur, KV 301

Oboenquartett F-Dur, 370

Duo für Fagott und Cello, KV 192

Quintett Es-Dur, KV 452

Preis: 25 € auf allen Plätzen

Karten erhalten Sie an allen bekannten reservix-Vorverkaufsstellen, unter reservix.de oder beim Kartenvorverkauf des CFF (Eingang 6): Stephan-Cosacchi-Platz 5, 6227 Frankenthal, MO-DO: 9:30-18:00 Uhr und FR 9:30-15:00 Uhr.

Hinweise zu weiteren Kulturhighlights finden Sie unter www.congressforum.de. Der Veranstaltungskalender kann telefonisch direkt beim Congressforum unter 06233/4990 oder per Email an info@congressforum.de angefordert werden.

