Frankenthal – Impfstelle Frankenthal erweitert Öffnungszeiten – Impfbus kommt im Februar

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Kinderimpftage am 12. Februar und 5. März



VIDEOINSERAT

Heddesheim VR Bank Rhein-Neckar Nachhaltigkeit mit Streuobstwiese

Ab Dienstag, 1. Februar öffnet die Frankenthaler Impfstelle in der Mörscher Straße 139 vier Mal in der Woche: dienstags von 9 bis 15 Uhr, mittwochs von 14 bis 19 Uhr, freitags von 14 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 15 Uhr. An diesen Tagen können sich alle ab 12 Jahren erst-, zweit- oder drittimpfen lassen. Spezielle Impftage für Kinder zwischen fünf und elf Jahren bietet die Impfstelle am 12. Februar und 5. März, jeweils von 9 bis 15 Uhr an. An diesen beiden Samstagen sind Kinderärzte vor Ort und übernehmen die Aufklärung.

Bis Ende Januar öffnet die Impfstelle wie angekündigt: Am Freitag, 28. Januar, von 15 bis 21 Uhr und am Samstag, 29. Januar, von 9 bis 15 Uhr.

Für Kinder, Erwachsene bis 30 Jahren und Schwangere steht in der Impfstelle der Impfstoff von Biontech bereit, für alle Impfwilligen über 30 Jahren ist Moderna vorgesehen.

Anmeldung telefonisch oder online, Spontanbesuche möglich

Anmeldungen sind montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr unter 06233 89 775 möglich. Alternativ können sich Impfwillige online über das Terminvergabeportal des Landes unter www.impftermin.rlp.de anmelden. Zu den Öffnungszeiten sind auch Impfungen ohne Termin möglich. Je nach Auslastung kann es zu Wartezeiten kommen.

Mitgebracht werden müssen ein gültiger Ausweis, die Krankenversichertenkarte und der Impfpass. Bei Kindern reicht die Krankenversichertenkarte oder ein Schülerausweis. Minderjährige bis 16 müssen in Begleitung eines Elternteils kommen, ab 16 Jahren reicht eine unterschriebene Einverständniserklärung, die unter www.corona.rlp.de heruntergeladen werden kann.

Ehrenamtliche Impflotsen gesucht

In der Impfstelle werden noch Freiwillige gesucht, die als ehrenamtliche Impflotsen die Besucher durch die Impfstelle begleiten, den Ablauf erläutern und bei sprachlichen Barrieren helfen. Interessierte können sich an Ronald Frühbeis von den Maltesern Frankenthal wenden, ronald.fruehbeis@malteser-frankenthal.de bzw. 06233 889820.

Seit der Eröffnung der Impfstelle am 8. Januar wurden 650 Menschen geimpft: 285 bei der Premiere am 8. Januar, 372 am vergangenen Samstag. Mehr Informationen sind auf www.corona-frankenthal.de zu finden.

Impfbus im Februar

Auch der Impfbus kommt im Februar nach Frankenthal: Am Freitag, 11. und Donnerstag, 24. Februar wird jeweils von 9 bis 17 Uhr im Congressforum Frankenthal geimpft.

AUF EINEN BLICK

Impfstelle der Stadtverwaltung Frankenthal

Mörscher Straße 139

67227 Frankenthal

Öffnungszeiten bis Ende Januar:

Freitag, 28. Januar, 15 bis 21 Uhr

Samstag, 29. Januar, 9 bis 15 Uhr

Öffnungszeiten ab Februar:

Dienstag 9 bis 15 Uhr (auch am Fastnachtsdienstag, 1. März)

Mittwoch 14 bis 19 Uhr

Freitag 14 bis 20 Uhr

Samstag 9 bis 15 Uhr

Änderungen vorbehalten.

Kinderimpftage am 12. Februar und 5. März, heweils von 9 bis 15 Uhr

Voranmeldung möglich unter 06233 89 775

Montags bis freitags 8.30 und 12 Uhr

Online unter www.impftermin.rlp.de

Besuche ohne Termin sind je nach Verfügbarkeit und mit Wartezeiten ebenfalls möglich

Booster-Impfungen möglich für 12- bis 17-Jährige

Minderjährige bis 16 Jahren in Begleitung eines Elternteils, ab 16 mit Einverständniserklärung

Benötigte Dokumente

Personalausweis oder Pass

Bei Kindern und Jugendlichen Schülerausweis, Geburtsurkunde o.ä.

Krankenkassenkarte

Impfpass (falls vorhanden)

+++++++++++++++

Impfbus – Termine Ende Januar und Februar

Alle im CongressForum Frankenthal, Stephan-Cosacchi-Platz 5, jeweils von 9 bis 17 Uhr

Freitag, 28. Januar

Montag, 31. Januar

Freitag, 11. Februar

Donnerstag, 24. Februar

Impfstoffe: Biontech, Moderna, Johnson & Johnson

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich für alle ab 12 Jahren

Minderjährige bis 16 müssen in Begleitung eines Elternteils kommen, ab 16 mit Einverständniserklärung

Keine Anmeldung erforderlich

Benötigte Dokumente

Personalausweis oder Pass

Bei Jugendlichen Schülerausweis, Geburtsurkunde o.ä.

Impfpass (falls vorhanden)

Mehr Informationen auf www.corona-frankenthal.de