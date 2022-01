Edingen-Neckarhausen – Verkehrsunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine leicht verletzte Person und beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen im Ortsteil Edingen. Eine 37-jährige Frau war gegen 9.15 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Grenzhöfer Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Unmittelbar nach dem Bahnübergang wollte sie nach links in die Goethestraße abbiegen. An der dortigen Kreuzung nahm ihr ein 55-jähriger Audi-Fahrer, der die Goethestraße in Richtung OEG-Bahnhof befuhr, die Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich die schwangere 37-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Die wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf fast 30.000 Euro geschätzt.



Da der Peugeot im Gleisbereich des Bahnübergangs zum Stehen gekommen war, musste er durch die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen, die mit einem Löschzug die Maßnahmen der Polizei unterstützte, von den Gleisen gezogen werden. Es ergaben sich vorübergehende Beeinträchtigungen des Straßenbahnverkehrs. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden. Während der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten war die betroffene Kreuzung für den Fahrzeugverkehr gesperrt.