Bad Dürkheim – Special Olympic World Games Berlin 2023 – Bad Dürkheim wird Host Town

Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Nun steht es fest: Bad Dürkheim wird Host Town der Special Olympics World Games Berlin 2023. Als eine von insgesamt 216 Kommunen aus allen Bundesländern wird die Stadt im kommenden Jahr vier Tage lang als Host Town Gastgeber für die Athlet:innen und deren Angehörige der Special Olympics World Games Berlin 2023 sein. Vor Beginn der Wettbewerbe in Berlin bereiten die Host Towns vom 12. bis 15. Juni 2023 einen Empfang für die internationalen Delegationen. Diese werden dabei die jeweiligen regionalen Besonderheiten und Einzigartigkeiten ihrer Host Towns und deren Umgebung kennenlernen. „Wir freuen uns, dass unsere Bewerbung Erfolg hatte und wir dadurch im kommenden Jahr als Host Town dazu beitragen können, dass Inklusion greifbarer wird“, so Bürgermeister Christoph Glogger. „Durch die vielfältigen Angebote der Lebenshilfe und die inklusiven Projekte vor Ort bringt Bad Dürkheim viele Erfahrungen und die besten Voraussetzungen für die Begegnungen und den Austausch mit Menschen mit Behinderung mit.



VIDEOINSERAT

Heddesheim VR Bank Rhein-Neckar Nachhaltigkeit mit Streuobstwiese

Im kommenden Sommer bietet sich uns zudem eine tolle Gelegenheit, die in unserer Region sprichwörtliche Gastfreundschaft unter Beweis stellen zu können“, freut sich das Stadtoberhaupt auf die Tage vor dem weltweit größten inklusiven Sportevent für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung. „Toll, dass wir als kleine Kommune punkten konnten und der Charme unseres Konzeptes überzeugt hat. Dieses Ereignis bietet uns die Gelegenheit, ein starkes Zeichen für den Sport und zugleich für den inklusiven Gedanken zu setzen“, zeigt sich auch die für Sport und Soziales zuständige Erste Beigeordnete, Judith Hagen, begeistert. „Wir haben uns viele Gedanken gemacht, was wir den Sportler:innen und ihren Angehörigen bieten könnten und werden uns nun gemeinsam mit der Lebenshilfe als Partnerin in der Organisation an die konkrete Planung machen“, stellt sie in Aussicht. Dabei werde man natürlich auch auf die Sportvereine zugehen und ehrenamtliches Engagement mit einbeziehen.