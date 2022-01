Viernheim – 12-jähriger Fahrradfahrer angefahren

Viernheim (ots) – Am 24.01.2022 gegen 07:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Theodor-Heuss-Allee in Viernheim. Ein 12-jähriger Junge aus Viernheim fuhr mit seinem Fahrrad zur Schule und wurde auf Höhe der

Theodor-Heuss-Allee 57 von einem unbekannten PKW angefahren. Der PKW fuhr auf das Hinterrad des Fahrrads auf, sodass der Junge stürzte und sich eine Gehirnerschütterung und eine Knieprellung zuzog. Bei dem Fahrzeug soll es sich

um einen grauen / silbernen PKW handeln, welcher in Richtung Wormser Straße flüchtete. Zeugen werden gebeten sich unter der 06206 / 9440-0 bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zu melden.



