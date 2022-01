Sonderrecht für den Bundestag – Genesenenstatus weiterhin sechs Monate gültig

Bensheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Ein Brand in einer Lagerhalle in der Robert-Bosch-Straße hat in der Nacht zum Dienstag (25.01.) einen Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro verursacht. Eine Zeugin hatte die Rauchentwicklung gegen 2.15 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Umgehend eilten die Wehren aus Bensheim und Auerbach zur Halle und begannen mit ... Mehr lesen »