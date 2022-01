Sandhausen – Offene Impfaktion in der Festhalle

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Gemeinde Sandhausen bietet in Zusammenarbeit mit dem Mobilen Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises am Samstag, 29. Januar, und Sonntag, 30. Januar, in der Festhalle eine Impfaktion an. Da an beiden Tagen noch Termine frei sind, ist die Impfaktion am Samstag von 12.00 bis 16.00 Uhr und am Sonntag von 11.00 bis 16.00 Uhr für alle Bürgerinnen und Bürger auch ohne vorherige Terminvereinbarung offen. Durchgeführt werden sowohl Erstimpfungen als auch Auffrischungsimpfungen („Boosterimpfungen“). Verimpft werden der mRNA-Impfstoff des Herstellers „BioNTech“ für Personen unter 30 Jahren und der Impfstoff „Moderna“ für Personen über 30 Jahren (Änderung nach Verfügbarkeit des Impfstoffs möglich). Rund 90 Impfungen pro Tag sind geplant. Zur Impfung bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit: Personalausweis, Impfpass und Versichertenkarte der Gesundheitskasse. In der Festhalle gilt FFP2-Maskenpflicht.



