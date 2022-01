Neustadt – Nominierung von Dirk Herber (MdL) für den Landesvorstand der CDU Rheinland-Pfalz

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar(pm Dirk Herber, MdL und Marco Göring, CDU Kreisvorstand Neustadt) – Dirk Herber, MdL vom Kreisvorstand der CDU Neustadt an der Weinstraße einstimmig als Kandidat zum Beisitzer für den Landesvorstand der CDU Rheinland-Pfalz nominiert. Mit seiner Kandidatur möchte Dirk Herber MdL als ehemaliger Polizeibeamter und Innenpolitiker sein Fachwissen in das neu zu wählende Parteigremium einbringen. Dirk Herber MdL: „Ich trete vor allem zur Wahl als Beisitzer an, um die CDU Rheinland-Pfalz im Bereich der Innenpolitik wieder wahrnehmbarer zu machen. Ich will erreichen, dass wir die Innere Sicherheit und den Bevölkerungsschutz als christdemokratische Kernkompetenz zum Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger fest in den Blick nehmen und konsequent weiterentwickeln. Dazu stelle ich mich gerne der Herausforderung, gemeinsam mit Christian Baldauf und seinem Team an der Neustrukturierung und Modernisierung unserer CDU in Rheinland-Pfalz mitzuarbeiten.“

In seiner digitalen Sitzung am Freitagabend spricht sich der Kreisvorstand der CDU Neustadt an der Weinstraße auch für die Kandidatur von Christian Baldauf mit einem Team aus frischen neuen Köpfen für den Landesvorsitz aus.

Dazu Marco Göring: „Mit Christian Baldauf können wir einen erfahrener Strategen an die Spitze der CDU Rheinland-Pfalz stellen. Mit dem frischen Team, dass dann an seiner Seite steht, wird es uns gelingen, unsere Partei bis zu den nächsten Wahlen so aufzustellen, dass die Menschen wieder mit Überzeugung ihr Kreuzchen bei der CDU setzen.



