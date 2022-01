Mannheim – Nach 36 Jahren zurück – Die EM in Deutschland 2024

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Idee, sich als Austragungsort für die Europameisterschaft 2024 zu bewerben, entstand bereits im Jahr 2013, eine konkrete Bewerbung erfolgte 5 Jahre später und wurde noch im selben Jahr mit dem Zuschlag für Deutschland entschieden. Sehr zur Enttäuschung der Türkei, die als Mitbewerber ins Rennen gegangen war und wieder leer ausging. Im Vorfeld hatte der türkische Fußballbund bereits drei Mal sein Glück versucht – nämlich 2008, 2012 und 2016 – und jeweils große Hoffnung gehegt, das Großereignis nach Hause zu holen. Bis dato ohne Erfolg, weshalb weiterhin Unmut gegenüber dem Deutschen Fußballbund spürbar ist.

Nun wird es also wahr, Deutschland darf erstmals seit der WM 2006 wieder seine Stadien füllen und ein mediales Sportevent dieses Umfangs ausrichten, das dann bereits zum 17. Mal die Zuschauer in seinen Bann ziehen wird. Das Ganze ist für die Zeit vom Mitte Juni bis Mitte Juli 2024 angesetzt. Seit Kurzem wurde auch das Logo veröffentlicht, welches das Motto optisch aufgreift. Es lautet „United by Football. Vereint im Herzen Europas“. Was das zugehörige Maskottchen angeht, herrscht jedoch weiterhin Rätselraten. Viel entscheidender sind jedoch aktuell andere Fragen: In welchem Stadion wird das Endspiel stattfinden? Gelingt es Deutschland mit dieser EM, seinen Imageverlust der letzten Jahre etwas auszubügeln? Wird es erneut ein Sommermärchen geben und vor allen Dingen: Wer gewinnt die EM 2024?



Wichtige Daten und Fakten zur EM

Wie in den Jahren 2016 und 2021 auch, werden erneut 24 Teams gegeneinander antreten. Als Gastgeber bekam Deutschland sein Ticket zur Teilnahme schon automatisch zugesprochen und wird sich damit seit 1972 bereits zum 14. Mal hintereinander der Herausforderung einer EM-Endrunde stellen. Immerhin dreimal konnte der deutsche Kader in dieser Zeit den Pokal nach Hause holen – 1972, 1980 sowie 1996. Es wäre also mehr als an der Zeit, an diese Erfolge anzuknüpfen, doch natürlich schläft die Konkurrenz nicht und hat ebenfalls noch jede Menge Zeit, sich intensiv auf die Begegnungen vorzubereiten.

Zunächst gilt es für die restlichen Mannschaften jedoch, sich erst einmal einen Startplatz zu sichern. Die Gruppen für die Qualifikationsspiele werden noch dieses Jahr am 9. Oktober in der Festhalle von Frankfurt am Main ausgelost. Im Dezember 2023 sollen dann in der Elbphilharmonie in Hamburg die Teilnehmer der Endrunde ermittelt werden. Die darauffolgenden European Qualifiers sind von März bis November 2023 terminiert, die Playoffs sollen letztlich im März 2024 folgen. Die EM wird aus insgesamt 51 Partien bestehen und am 14. Juli 2024 einen finalen Sieger hervorbringen.

Wo wird gespielt?

Insgesamt soll der Ball in zehn deutschen Stadien rollen, die bereits festgelegt wurden. Für das Eröffnungsspiel am 14. Juni 2024 ist die Allianz-Arena in München hoch im Kurs, viel mehr Uneinigkeit herrscht jedoch weiterhin darum, ob das Olympiastadion in Berlin sich als Kulisse fürs Finale durchsetzen wird. Die Zahlen sprechen natürlich dafür – mit 70.033 Zuschauerplätzen bietet es mit Abstand das größte Fassungsvermögen. Diese weiteren Arenen wurden zudem bereits bestimmt: Signal Iduna Park Dortmund, Volksparkstadion Hamburg, Mercedes-Benz Arena Stuttgart, Veltins Arena Gelsenkirchen, Rhein Energie Stadion Köln, Deutsche Bank Park Frankfurt am Main, Red Bull Arena Leipzig und Merkur Spiel Arena Düsseldorf.

Bis auf das Stadion in Düsseldorf fanden bereits in allen erwähnten Stadien Begegnungen während der WM 2006 statt, diese Gastgeberstädte haben also entsprechend Erfahrung und sind auch bezüglich der nötigen Infrastruktur bestens gerüstet.

Die Bedeutung der EM 2024

Zuletzt fand die EM 1988 auf hiesigem Boden statt, allerdings noch in einem geteilten Deutschland. Das Finale konnten damals die Niederlande gegen die Sowjetunion für sich entscheiden, während die deutsche Mannschaft im Halbfinale ausschied. Zu jener Zeit standen wahre Fußballlegenden im deutschen Trikot auf dem Platz, die bis heute in aller Munde sind. So waren unter anderem Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Pierre Littbarski, Andreas Brehme, Lothar Matthäus, Bodo Illgner und Eike Immel mit von der Partie – Trainer war kein Geringerer als Franz Beckenbauer.

Es wundert daher nicht, dass sich die deutschen Fans heute schon wünschen, die sagenhaften Zeiten wiederbeleben zu können. Natürlich besteht zudem der Wunsch, eine ähnlich fantastische Stimmung im Land auszulösen, wie das während der WM 2006 der Fall war. Die Veranstalter wollen sich zudem bemühen, den Spitzenfußball bei dieser Gelegenheit wieder in ruhigeres Fahrwasser zu bringen. Zuletzt musste die EM 2020 pandemiebedingt um ein komplettes Jahr verschoben werden, was viel Chaos auslöste. Darauf folgt die diesjährige WM in Katar, die im Vorfeld sehr viel Kritik ausgelöst und dazu geführt hat, dass etliche Strukturen innerhalb der FIFA rigoros bemängelt wurden. Man möchte dem Sport also wieder eine positive Wende geben und darüber hinaus auch Zeichen setzen, was Umweltschutz und Nachhaltigkeit betrifft. Philipp Lahm betont in seiner Funktion als verantwortlichem Turnierdirektor zudem, dass basierend auf dem Motto auch verstärkt auf Inklusion und ein deutliches Zusammengehörigkeitsgefühl geachtet werden soll.

Wie sich das alles genau gestalten wird und wer den Sieg am Ende für sich einfahren kann, bleibt allerdings noch abzuwarten.

