Ludwigshafen – Wichtiger Beitrag für Gemeinwohl: 641 Projekte profitieren 2021 von der Förderung durch die Sparkasse Vorderpfalz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.



VIDEOINSERAT

Heddesheim VR Bank Rhein-Neckar Nachhaltigkeit mit Streuobstwiese

Ab sofort können wieder Förderanfragen auf der Homepage der Sparkasse unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/spenden gestellt werden.

Die Sparkasse Vorderpfalz unterstützte mit 908.489 Euro im zurückliegenden Jahr 641 Vereine, Schulen, Projekte und Initiativen in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis. Von den Spenden-, Sponsoring- und Stiftungsgeldern der Sparkasse profitierten die Bereiche Soziales, Kunst und Kultur, Bildung und Erziehung, Brauchtum, Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutz sowie Sport.

Vereine und ehrenamtlich Tätige brauchen finanzielle Unterstützung

Sparkassen-Chef Thomas Traue betont: „Bildung, Soziales, Brauchtum, Kultur und Sport – viele Aktivitäten von Vereinen und Institutionen wären ohne ehrenamtlich Engagierte nicht möglich. Manchmal benötigt Engagement jedoch auch finanzielle Unterstützung – beispielsweise für Instrumente und Trikots, für Jugendfahrten und Renovierungsmaterial, für Spielgeräte, Theaterkostüme und Umweltschutz. Seit vielen Jahren fördert die Sparkasse Vorderpfalz mit ihren Spenden-, Sponsoring- und Stiftungsgeldern konkrete Projekte in vielen Bereichen der Gesellschaft. Damit leisten wir einen direkten und oftmals wichtigen Beitrag für die kulturelle Vielfalt und das soziale Leben in unserem Geschäftsgebiet. Meine Empfehlung: Bewerben Sie sich mit ihrem Projektvorhaben. In vielen Fällen können wir helfen“.

Weitere Informationen zum Spenden- und Sponsoringengagement der Sparkasse gibt es unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/spenden. Dort können auch online Förderanfragen gestellt werden.



Bildunterschrift:

Sparkassen-Chef Thomas Traue betont: „Vereine und ehrenamtlich Tätige sind wichtige Stützen unserer Gesellschaft. Ihre wertvolle Arbeit verdient – insbesondere auch in der Corona-Pandemie – unser aller Anerkennung, Lob und Unterstützung“.

Hintergrund: Das gesellschaftliche Engagement der Sparkasse Vorderpfalz ist facettenreich

Von den 908.489 Euro Spenden-, Sponsoring- und Stiftungsgeldern der Sparkasse Vorderpfalz profitierten 2021 wieder viele. Dazu gehören Vereine, Schulen und Kindergärten aber auch Chöre, Musikschulen, Gesangsvereine und Orchester ebenso wie Leseclubs und Obdachlosenhilfen. Ferner wurden Tier-, Reit- und Hundesportvereine sowie Briefmarken- und Münzclubs aber auch Kneipp- und Lebenshilfe-Vereine gefördert. Weiterhin kamen zahlreiche Theater-, Kleinkunst- und Tanzvereine sowie Förderkreise im Bereich Jugend und Familie sowie Frauenhäuser in den Genuss der Fördermittel. Aber auch bei Zunftbaum-Aufstellungen, Fasnachtsveranstaltungen sowie bei Stadt-, Gemeinde- und Sportfesten half die Sparkasse finanziell mit. Darüber hinaus profitierten Fußball-, Tennis-, Ringer-, Basketball-, Handball-, Turn- und Judovereine, aber auch Kanu- und Ruderclubs sowie Wassersportvereine von den Fördergeldern der Sparkasse Vorderpfalz.

Über die Sparkasse Vorderpfalz

Die Sparkasse Vorderpfalz unterstützt ihre Kunden, Wirtschaft, Kultur und soziale Einrichtungen gleichermaßen. Sie steht für persönliche, individuelle und nachhaltige Finanzlösungen. Ihre Kunden begleitet sie, wo und wann sie es wünschen: ob persönlich in der Geschäftsstelle oder beim Kunden zu Hause, telefonisch im KundenDialogCenter unter 062159920, online unter sparkasse-vorderpfalz.de oder mobil über die Sparkassen-App oder WhatsApp. Die Zufriedenheit ihrer Kunden, die Nähe zum Berater sowie eine ergebnisoffene Beratung ist für die Sparkasse Vorderpfalz Maßstab und Antrieb zugleich.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht die Sparkasse Vorderpfalz aus

Als öffentlich-rechtliche, kommunal getragene und regional verankerte Sparkasse gehört es zu ihrer unternehmerischen Identität, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf selbständigen Stiftungen an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von über 908.400 Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis 641 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz ein wichtiger Steuerzahler, Investor, Ausbilder und Arbeitgeber.