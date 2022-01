Ludwigshafen – Theater im Pfalzbau – clowneskes Theaterstück Kind gesucht! am 06.02. und 07.02.2022

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Kind gesucht!



Mit dem clownesken Theaterstück Kind gesucht! für alle ab 6 Jahren gastiert das Theaterhaus Ensemble, Frankfurt am Sonntag, 6.2. um 16 Uhr und am Montag, 7.2.2022 um 10 Uhr auf der Kleinen Bühne der Pfalzbau Bühnen.

Ein Kind ist verschwunden. Hat es sich versteckt? Ist es vielleicht in die Einkaufstüte gekro­chen oder zur Schule gegangen oder einfach abgehauen? Die Eltern wundern sich. Gestern ist es doch noch da gewesen! Ein süßer Racker, ein richtiges Wunderkind. Oder doch eher ein frecher Rotzlöffel? Die Thesen werden immer steiler. Es war, soviel steht fest, ein ideales Kind. Aber was ist denn ein ideales Kind? Das fragen sich die Eltern und das Publikum, dem es langsam vorkommt, als habe es den Nachwuchs überhaupt nie gegeben.

Mit viel Humor nimmt das Theaterhaus Ensemble Frankfurt die übersteigerten Erwartungen heutiger Eltern aufs Korn. Das während des Corona-Lockdowns entstandene Stück begegnet der oft angespannten Situation vieler Familien mit Slapstick, Clownerien und sogar einer flie­genden Sahnetorte. Regisseurin Silvia Andringa bezieht sich mit Kind gesucht! auf Wer hat meinen kleinen Jungen gesehen von Suzanne van Lohuizen. Die 2019 verstorbene Autorin hat­te mit diesem „Beckett für Kinder“ einen ihrer größten Bühnenerfolge. So überzeugt auch das Kinderstück durch die typisch Beckettsche Komik, in der sich absurder Witz mit existen­tiellen Fragen verbindet. Hier können Kinder und Eltern gemeinsam lachen; über all die Ritu­a­le und Sprüche, die es wohl in jeder Familie gibt und immer geben wird. Kerstin Laackmann entwarf das originelle Bühnenbild und die bunten und witzigen Kostüme. Auf der Bühne agie­ren Günther Henne, Michael Meyer, Uta Nawrath, Susanne Schyns mit großer Spielfreu­de und spürbarer Lust an der absurden Komik.

© Katrin Schander Foto

Einheitspreis 10 € / ermäßigt 6 €, Familienpaket 28 €

Kartentelefon 0621/504 2558