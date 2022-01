Ludwigshafen – Erfolgreiche Prüfung: 14 frischgebackene Miniköche!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum Abschluss der Vortragsreihe „They want to kill your inner queer“ diskutieren am Dienstag, 1. Februar 2022, von 18 bis 20 Uhr Expert*innen über nächste Schritte, um sogenannte „Konversionsmaßnahmen“ in Deutschland zu verhindern. Konversionsmaßnahmen sind Angebote, die versprechen, die sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans*, inter* ... Mehr lesen »