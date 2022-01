Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) VIDEOINSERAT Heddesheim VR Bank Rhein-Neckar Nachhaltigkeit mit Streuobstwiese Am 25.01.2022 gegen 04:00 Uhr wurde an der TOTAL-Tankstelle im Foltzring der Staubsaugerautomat aufgehebelt und aus der Kasse das Münzgeld entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 500EUR. Ein Zeuge hatte beobachtet wie der Täter mit einem Fahrrad in Richtung Schmiedgasse wegfuhr. ... Mehr lesen »