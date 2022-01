Schifferstadt – Freies Impfen in der Impfstelle Schifferstadt

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zusätzlich zu dem bereits an diesem Wochenende angebotenem „Impfen ohne Termin“ wird die Impfstelle in Schifferstadt auch am kommenden Montag und Donnerstag in der Zeit von 09:00 bis 14:00 Uhr Impfungen ohne Termin anbieten. Neben den bereits festen Buchungen des Landes soll so ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden, auch bisher unentschlossene Bürger zu erreichen. Tagesaktuelle Öffnungszeiten, mögliche Sondertermine sowie alle Informationen rund um die Impfung finden interessierte Bürger jederzeit unter https://www.rhein-pfalz-kreis.de/coronavirus/impfstelle/ . Das Team der Impfstelle freut sich auf die kommenden Besucher.



