Mannheim-Innenstadt – Einbruch in Imbiss-Geschäft – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in einen Imbiss-Laden in den Mannheimer Innenstadt-Quadraten ein. Die Einbrecher hebelten im Hinterhof des Lokals im Quadrat G 2 das Fenster zur Küche auf und stiegen in die Räume ein. Hier versuchten sie zunächst erfolglos, die Kasse aufzuhebeln. In einer Schublade stieß er schließlich auf eine weitere Kasse und entnahm daraus das Bargeld. Anschließend flüchtete er vom Tatort. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.



