Freinsheim / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kuthan Immobilien Akademie präsentiert zwei Vorträge im Weingut Kirchner in Freinsheim (Burgstraße 21) am 27.01.2022: • „Immobilienrente“ ab 18 Uhr • „Erbstreit vermeiden“ ab 19 Uhr Foto: Horst Langer Mit zwei Vorträgen ist die Kuthan Immobilien Akademie am Donnerstag, 27. Januar 2022, im Weingut Kirchner in ... Mehr lesen »