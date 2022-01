Mannheim – Die Neue ist eine Altbekannte – Käfertal: Diakonin Ute Mickel ist Nachfolgerin von Pfarrer Gerd Frey-Seufert – Einführungsgottesdienst mit Dekan Ralph Hartmann am 30. Januar um 15 Uhr

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Diakonin Ute Mickel komplettiert ab 1. Februar 2022 das Gemeindeteam in Käfertal. Die Nachfolgerin von Pfarrer Gerd Frey-Seufert, der Ende 2021 in Ruhestand gegangen war, kennt die Gemeinde und die Region bereits seit Jahren. Dekan Ralph Hartmann führt sie am Sonntag, 30. Januar um 15 Uhr in der Unionskirche in ihren Dienst ein. Als schlösse sich ein Kreis: Wo Ute Mickel nach ihrem Studium der Religionspädagogik und Gemeindediakonie im Jahr 1994 eine Stelle als Gemeindediakonin antrat, wird sie nun gemeinsam mit Pfarrerin Kyra Seufert und dem Ältestenkreis Verantwortung für die „evangelische gemeinde käfertal und im rott“ übernehmen. Ihre damaligen Schwerpunkte der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, insbesondere der Konfirmandenarbeit, transferiert sie nun ab dem 1. Februar in einen geweiteten Verantwortungskontext.



„Ich freue mich sehr darauf, in der Gemeinde und der dazugehörenden Kooperationsregion Ost nun mit einem neuen Aufgabenprofil mitzuwirken“, sagt Diakonin Ute Mickel. Sie kenne die Region aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen und bringe ihre grundsätzliche Freude am Zusammenarbeiten mit Menschen mit. „Mehrere Perspektiven und unterschiedliche Erfahrungen bereichern und ergänzen sich im Arbeitsalltag oft positiv“, ist sie überzeugt. Ihre Schwerpunkte werden weiterhin die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sein, sie wird die Kontakte zu den Kitas intensivieren und neue Angebote für Familien aufbauen. Anknüpfungspunkte sind die Kinder-Kirchenmaus, Familien-Gottesdienste, die Konfirmandenarbeit inklusive der jährlichen KonfiNacht sowie unverändert die Zuständigkeit als Bezirksbeauftragte für die Konfirmandenarbeit in Mannheim. Zudem wird sie die Vernetzung in den neuen Stadtteil Spinelli hinein betreuen sowie Ehrenamtliche begleiten und schulen.

„Neu ist für mich der Begegnungsraum Kita sowie die Personalverantwortung, die ich künftig mit übernehmen werde“, sagt die 53-Jährige. „Auf dieses Neuland bin ich neugierig.“ Auch in anderen Bereichen ändert sich die Perspektive, wenn Diakonin Mickel ab dem 1. Februar nicht mehr mit Projekten in eine Gemeinde geht, sondern Projekte aus einer Gemeinde heraus umsetzt. „Perspektivwechsel sind für mich eine tolle Herausforderung“, sagt Mickel, deren Arbeitsplatz das Pfarrbüro an der Philippuskirche sein wird, wo sie eng mit Pfarrerin Kyra Seufert zusammenarbeiten wird. Ute Mickel arbeitete bei unterschiedlichen Initiativen an der Weiterentwicklung des Berufsbildes Diakonin mit und verantwortete auf Landesebene mit einem 50%-Stellenanteil die Projekt-Stelle „Konfi3“. Sie ist Vorsitzende des Konvents der Diakoninnen in Mannheim und Vertreterin im Landeskonvent der Diakoninnen, Vorsitzende des Kooperationsausschusses Ost, Mitglied im Stadtkirchenrat sowie in der Stadtsynode.

Der Gottesdienst findet statt unter 2 G +. Eine Anmeldung ist erforderlich unter: kaefertalgemeinde.mannheim@kbz.ekiba.de