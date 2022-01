Ludwigshafen – Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit vom Samstag, 15.01.2022, 18:00 Uhr, bis zum Sonntag, 23.01.2022, 10:00 Uhr, parkte ein 33-jähriger Mann seinen schwarzen Audi A 6 in der Bgm.-Kutterer-Straße am Fahrbahnrand. Ein Unbekannter beschädigte den Audi an der linken Heckstoßstange. Es entstand ein Lackschaden in Höhe von ca. 600 Euro.



Wer kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Ein Großteil der Unfallfluchten wird auf Parkplätzen oder an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen begangen. Daher rät die Polizei:

– Meiden Sie sehr enge Parkboxen.

– Merken oder fotografieren Sie sich das Kennzeichen der neben Ihnen stehenden Fahrzeuge.

– Gehen Sie lieber ein paar Schritte mehr.

– Klappen Sie den Außenspiegel ein.