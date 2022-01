Ludwigshafen – TWL Lichterzauber erstrahlt auch in der virtuellen Welt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch in seiner aktuellen Saison erfreut sich der TWL Lichterzauber ungebrochen großer Beliebtheit. „Wir freuen uns, dass der TWL Lichterzauber auch in diesem Jahr wieder unzählige Augen zum Strahlen brachte. Gerade in diesen unruhigen Zeiten sind wir froh, dass der Marketing-Verein Ludwigshafen unterstützt von unserem Sponsor, der Technischen Werke Ludwigshafen AG, mit diesem wunderschönen Projekt nicht zuletzt auch so manche besinnliche Akzente für einen entspannten Aufenthalt in der Innenstadt und am Rheinufer setzen kann“, freut sich Christoph Keimes, Geschäftsführer des Marketing-Vereins. Noch bis einschließlich Samstag, 29. Januar, ist das beeindruckende Lichtermeer in den Straßen und auf den Plätzen der Ludwigshafener Innenstadt sowie am angrenzenden Rheinufer zu erleben.



Markante Publikumslieblinge sind der weithin leuchtende Schriftzug I LOVE LU und die gigantische Kugel am Rheinufer, die besonders begehrte Motive für Selfies, Fotos und Videos waren. Und genau diese ansprechenden Fotokulissen fanden in enormem Umfang ihren Weg auch in die unterschiedlichsten sozialen Medien. So wurden um die 450 Lichterzauber-Impressionen alleine auf Instagram gesichtet. Auch auf Facebook ist der TWL Lichterzauber anzutreffen, oftmals mit dem Hastag #twllichterzauber verknüpft. Für eine glanzvoll gemütliche Atmosphäre sorgte die Neuplatzierung der Lichtdecke über dem Weihnachtsmarkt, die auch noch nach dem Abbau der Hütten für eine stimmungsvolle Aufwertung des Berliner Platzes sorgte. Der Lichterschlitten erstrahlte in der Bismarckstraße vor dem Firmensitz von TWL. Neben der konzeptionellen Planung und organisatorischen Durchführung durch das Team der LUKOM zeichnete Sonic Audio für die technische Umsetzung verantwortlich. Sponsor des Lichterzaubers ist der Energieversorger TWL.