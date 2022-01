Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz stellt auf digitales Telefonsystem mit einheitlichen Rufnummern um

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Sparkasse Vorderpfalz hat am Wochenende auf ein neues digitales Telefonsystem umgestellt. Alle Standorte und Nebenstellen sind nun unter der einheitlichen Rufnummer 0621 5992 mit der jeweiligen 4-stelligen Durchwahl erreichbar. Die bisherigen Anschlüsse 06232 103-xxx (Speyer) und 0621 5988-xxx (Rhein-Pfalz-Kreis) werden im Juli 2022 abgeschaltet. Danach läuft aber auch kein Anrufer ins Leere, da das KundenDialogCenter wie gewohnt unter 0621 5992-0 erreichbar ist, teilt die Sparkasse Vorderpfalz mit.



Über die Sparkasse Vorderpfalz

Die Sparkasse Vorderpfalz unterstützt ihre Kunden, Wirtschaft, Kultur und soziale Einrichtungen gleichermaßen. Sie steht für persönliche, individuelle und nachhaltige Finanzlösungen. Ihre Kunden begleitet sie, wo und wann sie es wünschen: ob persönlich in der Geschäftsstelle oder beim Kunden zu Hause, telefonisch im KundenDialogCenter unter 062159920, online unter sparkasse-vorderpfalz.de oder mobil über die Sparkassen-App oder WhatsApp. Die Zufriedenheit ihrer Kunden, die Nähe zum Berater sowie eine ergebnisoffene Beratung ist für die Sparkasse Vorderpfalz Maßstab und Antrieb zugleich.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht die Sparkasse Vorderpfalz aus

Als öffentlich-rechtliche, kommunal getragene und regional verankerte Sparkasse gehört es zu ihrer unternehmerischen Identität, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf selbständigen Stiftungen an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von über 908.400 Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis 641 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz ein wichtiger Steuerzahler, Investor, Ausbilder und Arbeitgeber.