Ludwigshafen – Kuthan Immobilien Akademie am 27.01.2022 in Freinsheim mit zwei Vorträgen: „Immobilienrente“ und „Erbstreit vermeiden“

Freinsheim / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Kuthan Immobilien Akademie präsentiert zwei Vorträge im Weingut Kirchner in Freinsheim (Burgstraße 21) am 27.01.2022:

• „Immobilienrente“ ab 18 Uhr

• „Erbstreit vermeiden“ ab 19 Uhr



Foto: Horst Langer

Mit zwei Vorträgen ist die Kuthan Immobilien Akademie am Donnerstag, 27. Januar 2022, im Weingut Kirchner in Freinsheim (Burgstraße 21) vor Ort. Immobilienmakler

Horst Langer gibt ab 18 Uhr eine Einführung in das Thema Immobilienrente („Rente aufs Eigenheim und trotzdem die eigene Immobilie weiter bewohnen“) und Steuerberater Christian Wolf wird ab 19 Uhr dazu sprechen, wie man „Selbstbestimmt leben – Erbstreit vermeiden“ kann.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt und die aktuellen Corona-Regeln werden in Form von „2 G“ mit Maske am Platz angewendet. Eine frühzeitige Anmeldung ist empfehlenswert. Sie erfolgt ausschließlich über die Webseite www.kuthan-immobilien-akademie.de. Hier stehen auch bereits weitere Informationen zu unseren

nächsten Veranstaltungen.

– Horst Langer ist Leiter der Niederlassung Freinsheim von Kuthan-Immobilien. Er geht darauf ein, welche Möglichkeiten der Immobilienrente es gibt.

– Christian Wolf führt eine Steuerberatungskanzlei in Bad Dürkheim. Er erklärt, wie man einen Erbstreit vermeiden kann und rechtzeitig im Vorfeld tätig wird.



Foto Christian Wolf

Nach ihren Vorträgen stehen Horst Langer und Christian Wolf für die Fragen der Zuhörer zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenlos. Parkplätze stehen in der Nähe begrenzt zur Verfügung. Eine Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgt mit der Bahn bis zum Bahnhof Freinsheim und dann 10 Minuten zu Fuß.

Sie kennen Kuthan-Immobilien als renommiertes, inhabergeführtes Immobilienunternehmen in der Region. Kuthan-Immobilien ist seit mehr als 30 Jahren „Meine Nr. 1“ für tausende zufriedener Kunden in der Region, wenn es um den Kauf und Verkauf von Immobilien geht. Von der Redaktion der Zeitschrift Focus wurde Kuthan-Immobilien wiederholt zum Top-Makler gekürt, so auch 2021.

Sechs Niederlassungen gehören zum Netzwerk: Ludwigshafen, Mannheim (Neckarstadt-Ost und Eastsite), Frankenthal, Bad Dürkheim, Speyer und Freinsheim. Kuthan-Immobilien ist spezialisiert auf den Verkauf von Häusern, Wohnungen und Grundstücken sowie Anlageobjekten.

Quelle Kuthan Immobilien



