Ludwigshafen – Einbruch in Wohnhaus

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, 23.01.2022, in der Zeit von 14:40 Uhr bis 21:20 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Weißdornhag auf und durchwühlten das gesamte Haus. Der Sachschaden liegt bei 2.500 Euro, ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.



Wer kann Hinweise zu dem Einbruch geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen.