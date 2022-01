Lautertal – Rettungswagen in Wohnhaus geschleudert

Lautertal südhessische Kreis Bergstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Am Samstag, den 22.01.2022 kam es um 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Nibelungenstraße in Reichenbach. Hierbei geriet ein bislang unbekanntes Fahrzeug aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein

entgegenkommender Rettungswagen musste daraufhin ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten Pkw zusammen. Anschließend wurde der Rettungswagen in ein angrenzendes Wohnhaus geschleudert. Der Fahrer des bislang

unbekannten Fahrzeuges entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Besatzung des Rettungswagens sowie der transportierte Patient blieben alle unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 70.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bensheim unter Tel.:

06251 / 8468 – 0 in Verbindung zu setzen.



VIDEOINSERAT

Heddesheim VR Bank Rhein-Neckar Nachhaltigkeit mit Streuobstwiese