Landau – Nebengebäude der Altenbergschule in Bad Bergzabern wird abgerissen – aktuell laufen vorbereitende Arbeiten

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. In den Winterferien, also zwischen dem 21. und 25. Februar 2022, wird das Nebengebäude der Altenbergschule Bad Bergzabern abgerissen. Darauf weist die Abteilung „Bauen und Umwelt“ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hin. Aktuell laufen bereits vorbereitende Arbeiten, unter anderem zur Schadstoffentsorgung. Das Gebäude war aufgrund der Einsturzgefährdung schon längere Zeit gesperrt. Da verschiedene Maßnahmen, unter anderem Abstützungen des Hangs, den Zustand des Gebäudes nicht verbessern konnten und sich eine Sanierung als unwirtschaftlich erwiesen hat, wird es in den Ferien nun abgerissen. „Zurückzuführen ist der desolate Zustand des Nebengebäudes auf Erdbewegungen im Untergrund. Der Berghang, an dem die Schule liegt und der ihr auch ihren Namen gibt, hat nachgegeben“, berichtet Landrat Dietmar Seefeldt. Die restlichen Gebäude sind hiervon nicht betroffen, da diese von anderer Bauweise sind und die Erdbewegungen ihnen daher nichts anhaben können. Die Altenbergschule ist eine Förderschule in der Trägerschaft des Landkreises Südliche Weinstraße. Schülerinnen und Schüler, die aufgrund verschiedener persönlicher Lebensumstände in anderen Schulen nicht angemessen gefördert werden können, besuchen diese Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen.



