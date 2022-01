Heidelberg – 4. NACHTRAG – Ein Opfer nach Amoklauf an der Universität verstorben

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Landau und Kriminalinspektion Landau. In sozialen Medien wurde in den vergangenen Wochen vor einem sogenannten „Spanner“ in Landau, u.a. an der Universität, gewarnt. Die Kriminalpolizei hatte diesbezüglich mehrere Ermittlungsverfahren gegen einen zunächst Unbekannten eingeleitet, dem vorgeworfen wurde, sich unberechtigt Zugang zu Damentoiletten an der Uni Landau und in eine ... Mehr lesen »