Grünstadt A6 – ERSTMELDUNG: Umgekippter Sattelzug sorgt für Verkehrsbehinderungen auf der #A6 Fahrtrichtung Mannheim

-Erstmeldung- Nach einem Verkehrsunfall mit einem umgekippten Sattelzug ist die A6 in Höhe Grünstadt in Fahrtrichtung Mannheim derzeit voll gesperrt. Der Alleinunfall ereignete sich gegen 04:30h, der Fahrer des LKW wurde hierbei nur leicht verletzt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Kirchheim abgeleitet. Für die Bergung des Sattelzugs wird die A6 in Fahrtrichtung Mannheim auch noch für die nächsten Stunden gesperrt bleiben müssen. Eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert. Zur Zeit ist neben der PAST Ruchheim die Feuerwehr, die AM Wattenheim sowie ein beauftragtes Abschleppunternehmen im Einsatz. Es wird nachberichtet.