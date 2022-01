Germersheim – Standkontrolle

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montagmittag (24.01.22) wurde eine Standkontrolle in der Rheinbrückenstraße in Germersheim durchgeführt. Innerhalb einer halben Stunde wurden vier Fahrzeugführer ohne Sicherheitsgurt gebührenpflichtig verwarnt. Bei drei Fahrzeugen konnten Mängel festgestellt werden. Gegen zwei weitere Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet, da diese während der Fahrt verbotswidrig ihr Mobiltelefon nutzten. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100EUR sowie ein Punkt im Fahreignungsregister. Eine Sekunde Ablenkung durch die Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer bei 50 km/h bedeutet 14 Meter „Blindflug“ auf der Straße. Wer bei dieser Geschwindigkeit also 5 Sekunden lang eine Nachricht schreibt, legt in dieser Zeit knapp 70 Meter blind zurück!



