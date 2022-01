Germersheim – Schließtage des Landesimpfzentrums Südpfalz in Wörth – 26. Januar sowie 2., 3. und 4. Februar 2022

Germersheim7Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Beim Landesimpfzentrum Südpfalz in Wörth bleiben am Mittwoch, 26. Januar, und von Mittwoch, 2. Februar, bis einschließlich Freitag, 4. Februar, die Pforten geschlossen. Da an diesen Tagen jeweils nur zwischen sechs und 35 Terminbuchungen vorliegen, öffnet das Impfzentrun am diesen Tagen nicht. Die gebuchten Termine werden bzw. sind bereits verlegt. Impfungen ohne Termin sind an diesen Tagen folglich auch nicht möglich. „Wir bitten Impfwillig, die ohne Termin ins Impfzentrum kommen wollen, auf einen der anderen Tage auszuweichen“, so Ralph Lehr, Verantwortlicher in der Kreisverwaltung für das Impfzentrum in Wörth. In den letzten Tagen waren etwa zehn Prozent der Geimpften für eine Impfung ohne Termin in Impfzentrum gekommen. „Wir bitten um Verständnis für diese kurzfristigen Schließungen. Einerseits können wir Kosten vor allem für medizinisches Personal einsparen, zudem kann das bei der Kreisverwaltung angestellte Personal dadurch Überstunden abbauen und Kraft schöpfen. Ab dem 7. Februar sind wir dann wieder regulär für alle Impfwilligen da“, betont Ralph Lehr. Bei regulärem Betrieb arbeiten pro Schicht im Impfzentrum in Wörth rund 20 Personen im Bereich Verwaltung, z.B. im Check-In und Check-Out, zwölf Personen aus dem Bereich medizinisches Fachpersonal und zehn Mediziner.



VIDEOINSERAT

Heddesheim VR Bank Rhein-Neckar Nachhaltigkeit mit Streuobstwiese

„Die Situation ist mit Blick auf die Impfkampagne natürlich nicht befriedigend“, sagt Landrat Dr. Fritz Brechtel, „Der Zulauf in die Impfzenten wird immer geringer, gleichzeitig sehen wir, das Impfaktionen vor Ort ausgezeichnet angenommen werden. Dies gilt z.B. für die von uns initiierten und vom DRK hervorragend organisierten Impfaktionen in Räumen, die von den Gemeinden zur Verfügung gestellt wurden. Wir müssen abwägen, wie wir die Menschen auch weiterhin erreichen und zu einer Impfung motivieren. Mobilen Impfteams kommt dabei voraussichtlich einen zentrale Bedeutung zu.“ Gleichzeitig weist der Kreischef darauf hin, dass noch nicht absehbar sei, welche Impfungen in welchen Abständen und Umfang künftig notwendig werden. Einer möglicherweise verfrühten Schließung von Impfzentren sieht er daher skeptisch entgegen. Aktuell haben im Landkreis Germersheim etwa 67,6 Prozent der Bevölkerung eine erste Impfung erhalten, rund 67,7 Prozent sind doppelt geimpft, etwa 44,4 Prozent haben ihre Boosterimpfung erhalten.