Germersheim – Landesprämierung 2021- Brennerei Haußbrand wieder mehrfach ausgezeichnet

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen des Verdachts des versuchten Autoaufbruchs ermittelt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte gegen zwei 25- und 34-jährige Tatverdächtige. Sie sollen am Samstag gegen 14:45 Uhr versucht haben, in der Kirchstraße in mehrere Autos einzudringen, um daraus Wertgegenstände zu stehlen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tatverdächtigen dabei, wie diese an mehreren Autotüren rüttelten und verständigte die ... Mehr lesen »