Frankenthal – Congressforum: Lesung mit musikalischer Begleitung „Chocolat“ mit Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer am 14.02.2022 – Noch wenige Restkarten vorhanden

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Sagas Ensemble

Rezitation: Ann-Kathrin Kramer & Harald Krassnitzer

Les Manouches Du Tannes: Roland Satterwhite (Bratsche, Geige), Valentin Butt (Akkordeon), Yasir Hamdan (Gitarre), Matthew Adomeit (Kontrabass)



VIDEOINSERAT

Heddesheim VR Bank Rhein-Neckar Nachhaltigkeit mit Streuobstwiese

Es ist Fastnacht, als Vianne Rocher mit ihrer kleinen Tochter Anouk in das französische Städtchen Lansquenet-sous-Tannes kommt. Direkt am Kirchplatz eröffnet sie eine Chocolaterie, einen kleinen Tempel für feinste Schokoladen. Für Pater Reynaud, den Dorfpfarrer, ist diese Art der „himmlischen Verführung“ absolut inakzeptabel. Rigoros verbietet er den Mitgliedern seiner Gemeinde jeden Umgang mit Vianne – und wird zu ihrem großen Gegenspieler. Auf äußerst amüsante Weise prallen zwei Lebenshaltungen aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Abneigung gegen alles Fremde auf der einen Seite, Offenheit und Genuss auf der anderen. Reynaud sieht in Vianne, der alleinerziehenden Mutter einer unehelichen Tochter, die sich um die am Fluss lebenden Manouches kümmert, die Verkörperung des Bösen. Während sich Viannes Chocolaterie zum neuen Mittelpunkt des Dorfes entwickelt, flüchtet sich der Dorfpfarrer in immer verzweifeltere Beichten und Gebete, Intrigen und Verschwörungstheorien.

Als Appell zur Toleranz hatte die Kritik schon Lasse Hallströms Verfilmung des Stoffes gesehen, ein Oscarnominierter Kinohit Anfang der 2000er Jahre mit Johnny Depp in der Nebenrolle.

Ann-Kathrin Kramer zählt seit mehr als zwanzig Jahren zur Crème der deutschsprachigen Filmschauspielerinnen. Zu ihren großen Erfolgen zählt ihre Rolle im erfolgreichen Kinofilm „Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit“ an der Seite von Christoph Waltz. Seit vielen Jahren ist sie mit Harald Krassnitzer verheiratet, dem wunderbaren Wiener „Tatort“-Kommissar. Der Grantler und die charmante Verführerin – zwei Figuren, die dem sympathischen Schauspieler-Paar geradezu auf den Leib geschneidert sind.

Preis: 25 € auf allen Plätzen

Karten erhalten Sie an allen bekannten reservix-Vorverkaufsstellen, unter reservix.de oder beim Kartenvorverkauf des CFF (Eingang 6): Stephan-Cosacchi-Platz 5, 6227 Frankenthal, MO-DO: 9:30-18:00 Uhr und FR 9:30-15:00 Uhr.

Hinweise zu weiteren Kulturhighlights finden Sie unter www.congressforum.de. Der Veranstaltungskalender kann telefonisch direkt beim Congressforum unter 06233/4990 oder per Email an info@congressforum.de angefordert werden.

Weitere Top-Veranstaltungen Congressforum Frankenthal