Bobenheim-Roxheim – Einbruch in Realschule Plus

Bobenheim-Roxheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit vom 22.01.2022 19:00 Uhr bis 23.01.2022 22:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in die Realschule Plus in Bobenheim-Roxheim. Die bisher unbekannten Täter hebelten zunächst ein Kellerfenster auf. Im Gebäude wurden weitere Türen aufgebrochen um in andere Stockwerke bzw. andere Gebäudebereiche vorzudringen. Verschiedene Klassenzimmer, das Direktorat und das Sekretariat wurden durchwühlt. Über das Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Spuren vom Tatort wurden gesichert. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.



