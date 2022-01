Altrip – Sachbeschädigungen an PKWs

Altrip/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum vom 22.01. (10:00 Uhr) bis 23.01.2022 (13:00 Uhr) wurde der Lack von zwei geparkten PKWs der Marke Ford in der Rupprechtstraße durch unbekannte Täter verkratzt. Ebenfalls in dem Zeitraum wurde an einem Mercedes in der Friedrichstraße ein Reifen zerstochen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass vom 08.01. (15:00 Uhr) bis 11.01.2022 (07:30 Uhr) der Reifen eines Volvos in der Friedrichstraße mutwillig beschädigt wurde. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



