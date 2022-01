Sandhausen – Karlsruhe – Das KSC-Heimspiel gegen Sandhausen findet am 8. Februar statt

Sandhausen / Karlsruhe.Die Zweitliga-Begegnung zwischen dem Karlsruher SC und dem SV Sandhausen am Sonntag (23.1) wurde von der DFL für am Dienstag, 8. Februar 2022 um 18.30 Uhr, neu angesetzt. Das Heimspiel am Sonntag wurde nach der DFL-Spielordnung abgesetzt, da die notwendige Mindestanzahl an Spielern nicht zur Verfügung stand. Bei 16 KSC-Spielern gab es nach den PCR-Tests positive Corona-Ergebnisse. Allen Beteiligten mit Symptomen geht es den Umständen entsprechend gut, die Impfquote beim Karlsruher SC beträgt 100 Prozent.

Der SV Darmstadt 98 hat durch einen 2:0-Auswärtssieg beim FC Ingolstadt 04 die Tabellenführung mit 39 Punkten übernommen. Am Freitagabend hatte der Hamburger SV das Stadtderby gegen den bisherigen Spitzenreiter FC St. Pauli mit 2:1 gewonnen, die mit 37 Zählern nun Zweiter sind. Der Karlsruher SC liegt mit 26 Punkten auf dem zehnten Tabellenrang. Weitere Informationen über den Karlsruher SC gibt es unter www.KSC.de.



Text KSC und Michael Sonnick