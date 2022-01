Ludwigshafen – NACHTRAG: Einbruch im WBL-Gebäude in #Maudach – Unbekannte nahmen Tresor mit

Ludwigshafen – Maudach – Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)



Bislang unbekannte Personen verschafften sich in der Nacht zum Samstag zunächst gewaltsam Zutritt auf das Gelände der Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen im Professor-Humke-Weg in Maudach. Anschließend gelangten die Täter in ein Gebäude auf besagtem Grundstück und konnten in einem dortigen Büroraum einen Tresor demontieren und abtransportieren. Durch die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 erfolgte eine umfassende Spurensicherung. Die Ermittlungen dauern an. Sofern Sie sachdienliche Hinweise machen können, bittet Sie die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden