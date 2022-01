Frankenthal – Diebstahl eines Audi SQ5

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)



In der Nacht von Donnerstag, 20.01.2022, auf Freitag, 21.01.2022, kam es in der Straße Am Kirschbaum in Frankenthal zum Diebstahl eines hochwertigen Pkw. Auf unbekannte Weise wurde ein schwarzer Audi SQ5 entwendet. Das Fahrzeug war auf der Straße vor einem Wohnhaus abgestellt. Der Wert des entwendeten Pkw beträgt ca. 50 000EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.