Erpolzheim – Familien- und Kinderkonzert „Der kleine Prinz“ am Samstag den 5. Februar um 17.00 Uhr

Erpolzheim Bad-Dürkhem/Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Von-Busch-Hof Konzertant e.V.) – Der Von-Busch-Hof Konzertant lädt ein, in Kooperation mit „Villa Musica“, Mainz, zu einem Familien- und Kinderkonzert.

Liebe Kinder! Schon seit langer Zeit konntet ihr im Von-Busch-Hof, Freinsheim, kein Konzert mehr erleben, aber jetzt ist es soweit. Wir haben für euch eine wunderbare Geschichte ausgewählt – die vom „Kleinen Prinzen“. Darin wird von einem Piloten erzählt (– der französische Autor „Antoine de Saint-Exupéry“ war selbst Flieger –) der in der Sahara notlanden musste. Dort erschien ihm in dieser großen Einsamkeit der kleine Prinz und erzählte von tausend spannenden Begegnungen und Abenteuern.

Der kleine Prinz sucht überall nach Freunden, trifft dabei aber so einige egoistische Menschen, die nur an sich denken! Bis er schließlich einem Fuchs begegnet, der ihm ein Geheimnis verrät: „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar!“ Ilona Christina Schulz, die ihr ja alle bereits kennt, wird die Geschichtenerzählerin sein und natürlich muss es in einem Konzert auch Musik geben; die wird gespielt von Theodore Squire (Querflöte/Shaker), Timothy Hopkins (Violoncello/Triangel) und Kasumi Yui (Klavier). Den Text und die Musik erdachte Martin Bärenz – am besten geeignet für Kinder ab etwa 6 Jahren.

Nun freuen wir uns auf euch, eure Eltern und Großeltern – leider aber mit der Vorgabe, die coronabedingten Regeln zu beachten:

Kinder bis 12 Jahre gelten als geimpft und benötigen keinen zusätzlichen Testnachweis.

Für Personen über 12 Jahre gilt die 2G-Plus-Regelung, die nur noch vollständig Geimpften und Genesenen Zutritt erlaubt und die zusätzliche Vorlage eines negativen Tests verlangt. Eine Boosterimpfung kann allerdings den Test ersetzen. Außerdem gilt eine Pflicht zum Tragen von Masken beim Zutritt zum Gebäude des Von-Busch-Hofs und am Sitzplatz.



Das Konzert findet am Samstag, dem 05.02.2022, um 17.00 Uhr, statt, im Bürgersaal des Von-Busch-Hofes in Freinsheim. Der Eintrittspreis beträgt gleichermaßen € 6,00 für Erwachsene und für Kinder. Einlass ist 1 Stunde vor Beginn des Konzertes.

Bitte nehmen Sie Kartenkäufe mit Sitzplatzreservierung vor über unsere Homepage http://vbh-konzertant.de. (Auf diesem Weg können Sie ebenso Gutscheine für Konzerte erhalten.) Alternativ ist es auch möglich, über die Touristinformation i-Punkt der Verbandsgemeinde Freinsheim Karten mit Bezahlung durch Bankkarte erwerben. Restkarten ohne Sitzplatzreservierung sind an der Abendkasse erhältlich, Aufpreis 2,00 €.