Weinheim – Anwohner melden Zimmerbrand in der Delpstraße

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt rückte am Montagabend in die Weststadt aus. Anwohner meldeten einen Zimmerbrand. Bereits am Mittag war die Wehr bei einem Brandmeldealarm in der Freiburger Straße im Einsatz. Weinheim. Gegen 17:15 Uhr wurde die Feuerwehr in die Delpstraße gerufen. Anwohner hatten im Dunkel des Abends aus einem Zimmer eines Mehrparteienhauses einen Feuerschein wahrgenommen. Da Sie einen möglichen Zimmerbrand vermuteten, alarmierten Sie die Einsatzkräfte der Abteilung Stadt, den Rettungsdienst sowie die Polizei über den Notruf 112. Neben den Einsatzfahrzeugen des Rettungsdienstes und der Polizei rückte die Feuerwehr mit zwei Löschfahrzeugen und der Drehleiter an. Erste Kräfte bereiteten schon den Löschangriff vor und ein Trupp machte sich mit Atemschutz fertig. Zum Einsatz kam es dann aber nicht, denn nach der gemeinsamen Erkundung der Feuerwehr und Polizei konnte Entwarnung gegeben werden. Es stellte sich heraus, dass der Bewohner, in dessen Wohnung der Zimmerbrand vermutet wurde, lediglich den Kamin angefeuert hatte. So machte das Flackern den Anschein eines Feuers. So schnell wie Feuerwehr und Rettungsdienst angerückt waren, rückten Sie auch wieder ab und konnten die Einsatzstelle der Polizei übergeben.



Auch wenn es sich um einen Fehlalarm handelte, so ist das aufmerksame Verhalten der Notrufmelder richtig, da die Situation den Anschein eines möglichen Schadenfeuers hatte. Bereits am Nachmittag war die Abteilung Stadt im Einsatz. In der Freiburger Straße hatte die automatische Brandmeldeanlage einer Gemeinschaftsunterkunft ausgelöst. Die Erkundung vor Ort ergab, dass die Rauchmelder aufgrund einer kontrollierten, aber heftigen Rauchentwicklung in der Küche ausgelöst hatten. Der Bereich wurde gelüftet und die Brandmeldeanlage wieder zurückgestellt.



