Mannheim – Sarkomzentrum des Universitätsklinikums Mannheim unter neuer Leitung – Dr. med. Jens Jakob neuer Leiter

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Sarkomzentrum Mannheim: Neue Leitung



Im Sarkomzentrum des Universitätsklinikums Mannheim gibt es eine neue Führung: Professor Dr. med. Peter Hohenberger hat zum Jahreswechsel die Leitung an Professor Dr. med. Jens Jakob übergeben, der bisher Professor für Sarkomchirurgie und Leiter des Sarkomzentrums Göttingen war.

Professor Jakob hat seinen klinischen Schwerpunkt in der chirurgischen und multimodalen Behandlung von Weichgewebesarkomen und Gastrointestinalen Stromatumoren (GIST). Nach seiner chirurgischen Weiterbildung und Spezialisierung an der Charité und in der Sarkomchirurgie der UMM wechselte er 2018 nach Göttingen. „Ich freue mich außerordentlich, nach Mannheim zurückzukehren und die Leitung der international hoch angesehenen Sektion Sarkomchirurgie in der Chirurgischen Klinik zu übernehmen. Interdisziplinär werden wir unseren Patienten mit Sarkomen auch zukünftig Krankenversorgung und Forschung auf höchstem Niveau anbieten.“



Professor Hohenberger begrüßt die Nachfolgeregelung: „Mit meiner Übergabe der Leitung an Professor Jakob bleiben die erfolgreich etablierten Strukturen erhalten und die Kontinuität im Sarkomzentrum ist sichergestellt. So kann ich mich künftig auf meine wissenschaftliche Tätigkeit konzentrieren und werde das Team des Sarkomzentrums weiterhin tatkräftig unterstützen.“

Der Direktor der Chirurgischen Klinik der UMM, Professor Dr. med. Christoph Reißfelder, dankt Professor Hohenberger für seine langjährige, sehr erfolgreiche Arbeit: „Professor Hohenberger hat die Sektion Spezielle Chirurgische Onkologie und Thoraxchirurgie seit 2004 geleitet und das Sarkomzentrum Mannheim zu einem der größten und angesehensten in Deutschland ausgebaut. Außerdem hat er das System der Zertifizierung von Sarkomzentren durch die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) initiiert und ist Sprecher der Leitlinienkommission der weltweit ersten S3-Leitlinie für adulte Weichgewebesarkome, die 2021 verabschiedet wurde.“ Professor Hohenberger ist an zahlreichen nationalen und internationalen Forschungsprojekten beteiligt.

Gemeinsam mit Professor Dr. med. Bernd Kasper, dem ärztlichen Geschäftsführer des Mannheim Cancer Centers (MCC), wird Professor Jakob das Sarkomzentrum Mannheim leiten. Das Zentrum versorgt Patienten mit GIST sowie Weichgewebe- und Knochensarkomen interdisziplinär auf höchstem Niveau. Dazu stehen in allen Bereichen besondere klinische Expertise und spezialisierte Behandlungstechniken wie die isolierte Extremitätenperfusion zur Verfügung. Durch die kontinuierliche und erfolgreiche Forschungstätigkeit kann den Patienten am Standort Mannheim ein großer Teil der in Europa durchgeführten Therapiestudien angeboten werden.

Quelle UMM