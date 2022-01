Mannheim – Impfpunkt im Universitätsklinikum Mannheim: Ohne Termin: Impfen in der Mittagspause

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Ganz spontan und ohne Termin bietet der Impfpunkt im Universitätsklinikum Mannheim ab sofort Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen („Booster“) in der Mittagspause an: Montags bis freitags von 12:00 bis 14:00 Uhr können sich dort Mannheimer Bürgerinnen und Bürger, die keinen impfenden Hausarzt haben, ohne Termin gegen SARS-CoV-2 immunisieren lassen.



VIDEOINSERAT

Neujahrsansprache 2022 Landrat Clemens Körner

Zusätzlich sind auch weiterhin Impfungen zwischen 8:00 und 12:00 Uhr sowie zwischen 14:00 und 19:30 Uhr nach Online-Terminvereinbarung unter www.umm.de/impfpunkt/ möglich.

Wie von der STIKO empfohlen, erhalten unter 30Jährige den Impfstoff von BionTech/Pfizer, für über 30Jährige steht der Moderna-Impfstoff bereit. Der Impfpunkt am Universitätsklinikum in Haus 37, Ebene 1, ist ausschließlich über den Eingang West (am Neckarufer, Nähe Friedrich-Ebert-Brücke) zugänglich. Für den Zugang zur Impfung wird kein Corona-Test benötigt. Impflinge sollen ihre Krankenversichertenkarte und – soweit vorhanden – ihren Impfpass mitbringen.

Quelle UMM