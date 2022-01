Ludwigshafen – Sparkassen Vorderpfalz: Stiftungen helfen auch 2022 mit Spenden

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.



Förderanfragen können Online unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen gestellt werden.

Ab sofort können wieder Förderanfragen an die fünf selbstständigen Stiftungen der Sparkasse Vorderpfalz gestellt werden. Unterstützt werden lokale Projekte in Ludwigshafen, Speyer, Schifferstadt sowie dem Rhein-Pfalz-Kreis. Über die Vergabe der Mittel entscheidet das Kuratorium der jeweiligen Stiftung in der ersten Jahreshälfte und bei Förderanträgen, die später eingereicht werden, ein weiteres Mal in der zweiten Jahreshälfte.

Sparkassen-Chef Thomas Traue betont: „Die fünf selbständigen Stiftungen der Sparkasse Vorderpfalz werden auch in diesem Jahr das ehren- und bürgerschaftliche Engagement nach Kräften unterstützen. Gerade in Zeiten der Pandemie sind die Stiftungen mehr denn je wichtige Unterstützer, um das ehrenamtliche Engagement auch finanziell zu unterstützen. Mit ihren Fördermitteln leisten sie einen direkten Beitrag für das soziale und kulturelle Leben in der Region. Im zurückliegenden Jahr haben unsere fünf Stiftungen satzungsgemäß 49 Projekte – überwiegend aus den Bereichen Kultur, Sport und Bildung – mit rund 145.000 Euro unterstützt. Meine Empfehlung: Bewerben Sie sich mit ihrem Projektvorhaben bei unseren Sparkassenstiftungen. In vielen Fällen können wir helfen, denn unsere Stiftungen fördern vielfach auch Projekte und Initiativen, die nicht so häufig im Rampenlicht stehen“.



Hintergrundinformation zu den Stiftungen der Sparkasse Vorderpfalz

Die Sparkasse Vorderpfalz unterhält fünf selbständige Stiftungen mit einem Stiftungskapital von insgesamt 20.400.000 Euro. Mit den Erträgen daraus unterstützen sie die breite Vielfalt bürgerschaftlichen Engagements in Ludwigshafen, Speyer, Schifferstadt und dem Rhein-Pfalz-Kreis. Je nach Stiftungszweck werden gemeinnützige Projekte in den Bereichen Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung, Brauchtum, Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutz sowie Sport gefördert. Die fünf Sparkassenstiftungen fördern kleine und große, lokale und regionale, aber vielfach auch Projekte und Initiativen, die nicht so häufig im Rampenlicht stehen. Weitere Informationen gibt es unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen und bei Konrad Reichert – Kontakt: Telefon: 0621 5992-9252, E-Mail: stiftung@sparkasse-vorderpfalz.de.

Über die Sparkasse Vorderpfalz

Die Sparkasse Vorderpfalz unterstützt ihre Kunden, Wirtschaft, Kultur und soziale Einrichtungen gleichermaßen. Sie steht für persönliche, individuelle und nachhaltige Finanzlösungen. Ihre Kunden begleitet sie, wo und wann sie es wünschen: ob persönlich in der Geschäftsstelle oder beim Kunden zu Hause, telefonisch im KundenDialogCenter unter 062159920, online unter sparkasse-vorderpfalz.de oder mobil über die Sparkassen-App oder WhatsApp. Die Zufriedenheit ihrer Kunden, die Nähe zum Berater sowie eine ergebnisoffene Beratung ist für die Sparkasse Vorderpfalz Maßstab und Antrieb zugleich.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht die Sparkasse Vorderpfalz aus

Als öffentlich-rechtliche, kommunal getragene und regional verankerte Sparkasse gehört es zu ihrer unternehmerischen Identität, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf selbständigen Stiftungen an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von über 917.000 Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis 924 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz ein wichtiger Steuerzahler, Investor, Ausbilder und Arbeitgeber.