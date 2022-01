Ludwigshafen – Ingenieur- und Sachverständigen Büro Kuntz & Dr. Kölbl dringend – Kfz-Prüfingenieur (m/w/d) gesucht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit 13 Jahren ist das Ingenieur- und Kfz-Sachverständigenbüro Kuntz mit vollem Einsatz und Kompetenz für Sie da! Als GTÜ-Partner bietet das Ingenieur- und Kfz-Sachverständigenbüro Kuntz bereits seit 2019 auch amtliche Dienstleistungen, wie Hauptuntersuchungen (HU) inkl. Abgasuntersuchen (AU) u.v.m. an. Als weitere Dienstleistungen sind noch im Angebot:

Unfallgutachten, Aufnahme von Unfallschäden

Unfallanalysen/Unfallrekonstruktion

Oldtimergutachten

Straßenbahnschäden

Brandschäden

Wildhaaranalysen bei Wild-Unfällen

Prüfgutachten

Fahrzeugewertung

Leasing- und Gebrauchtwagenbewertung

Beweissicherungsgutachten

u.v.m.



Das Ingenieur- und Kfz-Sachverständigenbüro Kuntz ist Partner der GTÜ, Deutschlands größter amtlich anerkannter Überwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger und sorgt für mehr Service und Sicherheit auf unseren Straßen. Das Ingenieurbüro sucht dringend Mitarbeiter, zur Zeit werden dringend Kfz-Prüfingenieure oder Ingenieurinnen gesucht.

Das Ingenieurbüro Kuntz bietet Ingenieuren (m/w/d), die Leidenschaft für Fahrzeuge und deren Technik haben, ein vielfältiges Tätigkeitsfeld mit vielen Weiterentwicklungsmöglichkeiten in der Wunschregion.

B E W E R B E N S I E S I C H J E T Z T !

Ingenieurbüro Kuntz

Maudacher Straße 103

67065 Ludwigshafen

Herr Kuntz

FON 0621 65820838

MAIL info@gutachten-kuntz.de

WEB www.gutachten-kuntz.com

Tätigkeit als

Kfz-Prüfingenieur (m/w/d)

D E R J O B

+ Durchführung der HU inkl. AU, Oldtimerbegutachtung,

Änderungsabnahmen etc.

+ Erstellung von Gutachten, Unfallrekonstruktion und Schadensbewertung

Dabei arbeiten Sie sowohl im Innen- als auch Außendienst. Sie tragen viel Verantwortung und haben täglich Kontakt zu vielfältigen Kunden.

I H R P R O F I L

+ Sie sind bereits als Kfz-Prüfingenieur tätig – oder interessieren sich für die Qualifizierung zum Kfz-Prüfingenieur und haben ein abgeschlossenes

Ingenieurstudium in den Fachbereichen Maschinenbau, Fahrzeugtechnik oder Elektrotechnik

+ Sie begegnen Menschen mit hoher Serviceorientierung und haben das Talent, Ihrem Gegenüber komplexe Sachverhalte zu vermitteln.

+ Sie haben eine ausgeprägte Kundenorientierung und Spaß am vielseitigen Kundenkontakt

+ Sie arbeiten am liebsten selbstständig und zeigen aufgrund Ihres ausgeprägten Verantwortungsbewusstseins konstante Weiterentwicklungs- und Einsatzbereitschaft.

Sie finden das Ingenieur- und Kfz-Sachverständigenbüro Kuntz in der Maudacher Straße 103 in 67065 Ludwigshafen.