Landau – Anmeldungen in den weiterführenden Schulen im Landkreis Südliche Weinstraße – Termine und weitere Infos

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Kinder, die mit Erfolg die vierte Klasse einer Grundschule besucht haben, werden in die fünfte Klasse einer weiterführenden Schule aufgenommen. Nach Ausgabe der Halbjahreszeugnisse Ende Januar 2022 finden zeitnah die Anmeldetermine für die weiterführenden Schulen im Landkreis Südliche Weinstraße für das Schuljahr 2022/2023 statt. Die Schulabteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße empfiehlt, sich vor der Anmeldung des Kindes auf der Webseite der jeweiligen Schule über mögliche notwendige Terminvergaben zur Anmeldung sowie Besonderheiten und Schutzbestimmungen im Hinblick auf die aktuelle Pandemielage zu informieren. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei der Wahrnehmung eines Anmeldetermins in den Schulen die geltenden Pandemiebestimmungen zu beachten sind. Derzeit gilt die 3G-Regel; zudem bestehen in den gesamten Schulgebäuden Maskenpflicht. Bei der Anmeldung müssen an allen Schulen folgende Unterlagen vorgelegt werden: das aktuelle Halbjahreszeugnis 2022/23 der Grundschule (Original und Kopie), das Empfehlungsschreiben der Grundschule (Original), der Impfausweis (Original und Kopie) beziehungsweise in Bezug auf die Corona-Pandemie, sofern vorhanden, ein Impf- oder Genesenen Zertifikat des Kindes. Außerdem der Nachweis zum Masernschutz (entweder mit dem Impfpass oder einer ärztlichen Bescheinigung über zwei Masernimpfungen oder mit der von einem Labor nachgewiesene Immunität gegen Masern zu belegen), ein aktuelles Passfoto, sowie bei getrennt lebenden Eltern eine Kopie des Sorgerechtsbescheids soweit vorhanden.



Nachfolgend ist aufgeführt, welche weiteren Unterlagen bei den jeweiligen Schulen mitzubringen sind und welche Anmeldungszeiträume und Besonderheiten es jeweils gibt.

Realschule plus im Staufer-Schulzentrum Annweiler am Trifels

Telefonnummer: 06346 9651 25

Webseite: www.realschule-plus-annweiler.de

Anmeldetermine: Mittwoch, 09.02.2022 und Donnerstag, 10.02.2022 sowie Montag, 14.02.2022 bis Donnerstag, 17.02.2022, jeweils von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr oder nach Vereinbarung. Weitere notwendige Unterlagen: 5 Euro Kopiergeld. Besonderheiten: Eine Terminvereinbarung zur Anmeldung an den genannten Tagen ist nicht erforderlich.

Gemeinsame Orientierungsstufe des Gymnasiums und der Realschule plus im Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern

Telefonnummer: 06343 93 44 40

Webseite: www.schulebza.de/gos/

Anmeldetermine: Samstag, 29.01.2022, von 10 Uhr bis 13 Uhr, Dienstag, 01.02.2022, von 10 Uhr bis 14 Uhr, und Mittwoch, 02.02.2022 von 10 Uhr bis 17 Uhr im Sekretariat der Gemeinsamen Orientierungsstufe im Gebäude der Realschule plus. Besonderheiten: Etwaige Nachweise der aufzunehmenden Kinder über eine Impfung gegen das Coronavirus oder über eine Genesung vom Coronavirus brauchen nicht mitgebracht zu werden. Masernnachweise von Kindern, die aus einer Grundschule in Rheinland-Pfalz wechseln, brauchen nicht mitgebracht zu werden, müssen aber vorhanden sein. Es wird um vorherige Anmeldung und die Buchung eines Zeitfensters über die Webseite der Schule gebeten.



Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben

Telefonnummer: 06323/938130

Webseite: www.realschule-edenkoben.de

Anmeldetermine: Montag, 07.02.2022, bis Mittwoch, 09.02.2022, jeweils von 8 Uhr bis 15.30 Uhr, am Standort Luitpoldstraße 74 in Edenkoben. Besonderheiten: Es wird um eine vorherige Terminvereinbarung über das Sekretariat gebeten.

Gymnasium Edenkoben

Telefonnummer: 06323 94880

Webseite: www.gymnasium-edenkoben.de

Anmeldetermine: Montag, 07.02.2022, und Dienstag, 08.02.2022, jeweils von 7.30 Uhr bis 16 Uhr.

Besonderheiten: Es ist eine Voranmeldung mit Terminvergabe über das Sekretariat erforderlich. Etwaige Nachweise der aufzunehmenden Kinder über eine Impfung gegen das Coronavirus oder über eine Genesung vom Coronavirus brauchen nicht mitgebracht zu werden.

Gemeinsame Orientierungsstufe des Gymnasiums und der Realschule plus im Pamina-Schulzentrum Herxheim

Telefonnummer: 07276 971 101

Webseite: www.pamina-schulzentrum.de

Anmeldetermine: Montag, 07.02.2022, und Dienstag, 08.02.2022, jeweils von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 18 Uhr. Besonderheiten:Die Anmeldung sollte möglichst nur durch einen Erziehungsberechtigten erfolgen, eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach

Telefonnummer: 06321/963 965-0

Homepage: www.rsp-maikammer-hambach.de

Anmeldetermine: Montag, 07.02.2022, bis Mittwoch, 09.02.2022, jeweils von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr an beiden Schulstandorten Maikammer (An der Steinmühle 14) und Neustadt-Hambach (Horstweg 21).

Besonderheiten: Es wird um vorherige Anmeldung und die Buchung eines Zeitfensters über die Webseite der Schule gebeten.

Evangelisches Trifels-Gymnasium Annweiler am Trifels

Telefonnummer: 06346 9670

Webseite: www.trifelsgymnasium.de

Anmeldetermine: Samstag, 29.01.2022, von 9 Uhr bis 13 Uhr und Montag, 31.01.2022, bis Mittwoch, 02.02.2022, jeweils von 13 Uhr bis 16 Uhr. Besonderheiten: Es wird um vorherige Anmeldung und die Buchung eines Anmeldetermins über die Webseite der Schule gebeten. Außerdem ist zu dem gebuchten Termin das ausgefüllte Aufnahmeformular, das von der Webseite heruntergeladen werden kann, mitzubringen.