Frankenthal – „Frankenthaler Fensterzauber“: Blickfang gewinnt Schaufensterwettbewerb

Bis Anfang Januar konnten die Frankenthaler über das schönste Weihnachtsschaufenster abstimmen. 32 Einzelhändler und Dienstleister in der Innenstadt beteiligten sich an der Aktion. Mehr als 500 Stimmzettel wurden abgegeben – den Wettbewerb für sich entscheiden konnte mit 81 Stimmen das Schaufenster des Modegeschäfts „Blickfang by Christa Schillinger“ in der Bahnhofstraße 4a. Auf Platz zwei wurde mit 65 Stimmen das Modehaus Schlüter gewählt, Platz drei belegt der Friseursalon „Haarscharf by mela“ mit 63 Stimmen.



„Wir legen das ganze Jahr über großen Wert auf ein ansprechend dekoriertes Schaufenster und möchten uns durch unsere Einzigartigkeit und den besonderen Stil von der Masse abheben. Wir freuen uns sehr, dass unser Schaufenster so gut angekommen ist. Das ist eine tolle Wertschätzung für uns“, so Inhaberin Christa Schillinger.

Unter allen Abstimmenden werden insgesamt 33 Preise verlost, die von den teilnehmenden Händlern spendiert wurden. Die Gewinner werden gesondert benachrichtigt und können sich unter anderem auf Gutscheine, Kosmetikartikel und kulinarische Präsente freuen.

Ziel der von der städtischen Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung, Tourismus initiierten Aktion war es, den Einzelhandel in der Vorweihnachtszeit zu stärken und Besuchern zusätzliche Anreize zum Bummeln in der Innenstadt zu bieten.

Das Gewinnerfenster der Aktion „Frankenthaler Fensterzauber“ und eine Übersicht der teilnehmenden Geschäfte mit Bildergalerie wird noch bis Ende Januar auf der Seite www.frankenthal.de/fensterzauber zu sehen sein.

Stadtführungen als Besuchermagnet

Im Rahmen der Aktion „Fensterzauber“ fanden in Zusammenarbeit mit dem Altertumsverein auch Stadtführungen unter dem Motto „Lichterglanz und Stadtgeschichte“ statt. Das Interesse war so groß, dass kurzerhand sogar drei Zusatztermine realisiert werden konnten.

Im Jahr 2022 soll das Angebot an Stadtführungen weiter ausgebaut werden. Geplant ist eine Auswahl an verschiedenen Themenführungen. Informationen zur Arbeit und den Führungen des Frankenthaler Altertumsvereins sind auch auf www.frankenthaler-altertumsverein.de zu finden.

Teilnehmerliste

• Atelier Gabriele, Schlossergasse 1

• angela mode, Bahnhofstraße 17

• Bäckerei Lepold, Ackerstraße 12

• Betten Lang, Schnurgasse 24

• Blickfang by Christa Schillinger, Bahnhofstraße 4a

• City-Apotheke, Speyerer Straße 11

• einfachso., August-Bebel-Straße 4b

• Einhorn Apotheke Frankenthal, Rathausplatz 11

• EURONICS Fürst-Helbig, Speyerer Straße 48

• Green Love – Cbd Shop, Speyerer Straße 56

• GW Goldschmiede Werkstatt, Speyerer Straße 45

• Haarscharf by Mela, August-Bebel-Straße 5

• Haarstudio 88, Speyerer Straße 56

• Juwelier & Goldschmiede John Zerano, August-Bebel-Straße 6

• Juwelier Scholz, Speyerer Straße 9

• Juwelier & Uhrmacher Trummel, Wormser Straße 1-3

• Kaufhaus Birkenmeier, Speyerer Straße 21 – 25

• Kisling Frankenthal, Speyerer Straße 30 – 32

• Lady Style Flori, Schmiedgasse 17

• Little Italy Vinoteca & Dolce Vita, Westliche Ringstraße 2

• Modehaus Schlüter, Speyerer Straße 26

• Paoletti´s Lebensmittel und Süßwaren, Speyerer Straße 49

• Parfümerie Douglas, Speyerer Straße 28

• PRINCESS Brautmode, Bahnhofstraße 31

• Reisebüro BLUM, Bahnhofstraße 11

• Sabines Wollke7, Bahnhofstraße 11 – 15 (Eingang Schlossergasse / Herb-Passage)

• Schuhschachtel, August-Bebel-Straße 4a

• SK Hörakustik Sabine Köbel, Schlossergasse 15

• Tee- & Feinkosthaus, Schlossergasse 2

• Vera Shoes and Fashion, Speyerer Straße 14

• Weinlaube Frankenthal, Schmiedgasse 28

• Zottelbär und Lesemaus, Bahnhofstraße 12

