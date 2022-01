Frankenthal – Brand von Mülltonnen

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 17.01.2022, gegen 19:00 Uhr, kam es unmittelbar neben der Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses im Europaring in Frankenthal zum Brand mehrerer Mülltonnen, die samt Inhalt vollständig verbrannten. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Durch die Hitzeentwicklung und die hohen Flammen riss die äußere Scheibe eines Fensters im ersten Obergeschoß. Des Weiteren kam es an einer zur Straße hin befindlichen Mauer zu leichten Putzabplatzungen und Verrußungen an der Hauswand. Das Mehrfamilienhaus wurde evakuiert und der Europaring während der Einsatzmaßnahmen gesperrt. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird zum jetzigen Zeitpunkt auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Ursache bzw. den Verursacher liegen nach jetzigem Ermittlungsstand nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.



